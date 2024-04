Concorso Servizi Segreti, si può fare domanda entro il 31 maggio

L’Intelligence italiana ha pubblicato un bando destinato alla ricerca di professionalità in grado di tutelare gli interessi strategici del Paese in diversi settori: tra questi c’è anche l’Intelligenza artificiale per le figure di machine learning engineer, data scientist e big data engineer/architect. È importante avere un’esperienza pregressa e soprattutto superare la verifica dei requisiti di affidabilità per il nulla osta di sicurezza