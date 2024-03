Concorso esercito, bando online per 2000 posti

I candidati parteciperanno per 1.944 posti per incarico principale che sarà assegnato dalla Forza Armata e, qualora in possesso dei relativi requisiti, potranno esprimere il gradimento a concorrere per uno dei posti previsti per incarico

È online il bando per il reclutamento nell’Esercito Italiano per altri 2000 militari da incorporare nell’ambito del terzo blocco 2024. Il ministero della Difesa ha indetto, infatti, quest’anno un bando di concorso per 6200 nuovi Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI), ripartiti in tre blocchi di incorporamento. Dal primo luglio 2024 al 30 luglio 2024 può essere presentata la domanda di partecipazione per il terzo blocco che mette a disposizione 2000 posti. Ci si può candidare solo online attraverso il portale dei concorsi del Ministero della Difesa.





I profili richiesti





I candidati parteciperanno per 1.944 posti per incarico principale che sarà assegnato dalla Forza Armata e, qualora in possesso dei relativi requisiti, potranno esprimere il gradimento a concorrere per uno dei posti previsti per incarico di “Elettricista Infrastrutturale”, “Idraulico Infrastrutturale”, “Muratore”, “Falegname”, “Fabbro”, “Meccanico di mezzi e piattaforme”, “Esploratore Equestre” e “Artigliere Equestre”.



I requisiti e i titoli di studio necessari

Per partecipare al concorso per VFI nell'esercito bisogna avere la cittadinanza italiana e aver compiuto il 18° anno di età ma non aver superato il 24° anno di età. Inoltre bisogna aver conseguito almeno il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) e non essere stati condannati o essere sotto processo per delitti non colposi.