Forze dell’ordine, arrivano aumenti di stipendio e nuove assunzioni

Per le forze armate sono in arrivo diverse novità: il governo ha già destinato un miliardo e mezzo di euro per gli scatti di stipendio di militari e vigili del fuoco (che si tradurranno in aumenti medi lordi mensili di circa 180-190 euro). A breve un tavolo per il rinnovo del contratto. Ci saranno poi 17mila nuove assunzioni nei comparti difesa e sicurezza. E arriverà anche una maggiore rappresentatività della categoria, con la creazione di sigle sindacali interne, ad esempio per Carabinieri e Guardia di Finanza