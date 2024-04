Cambio gomme estive 2024: scadenze, costo e sanzioni

Per legge c'è tempo dal 15 aprile al 15 maggio per sostituire gli pneumatici invernali. Resta escluso chi ha montato i modelli "4 stagioni". Le multe per il mancato adeguamento arrivano fino a 1.680 euro e si rischia il ritiro della carta di circolazione. Sulle strade in cui è richiesto decade l’obbligo di tenere le catene a bordo del mezzo