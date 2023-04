1/11

Secondo il Touring Club Svizzero, in vetta ai migliori pneumatici estivi 2023 troviamo gli EfficientGrip Performance 2 di Goodyear. Risultati i migliori dal punto di vista della sicurezza di guida e delle prestazioni ambientali, si distinguono per l'elevata elasticità e flessibilità del battistrada e per il maggior numero di bordi, che facilita l'evacuazione dell'acqua. Euro 90,04

Goodyear EfficientGrip Performance 2 205/55 R16 91Y