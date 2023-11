Cambio gomme, i migliori pneumatici invernali

5/11

Pneumatici pensati per chi non vuole compromessi in termini di sicurezza e aderenza, garantiti da un marchio famoso sia per le performance in pista che per quelle su qualsiasi tipo di tracciato quotidiano. Un prodotto di qualità altissima che non teme confronti e può essere usato in qualsiasi condizione meteo, anche le più estreme. Prezzo da 69,21 euro

Goodyear UltraGrip Performance 2