Chico Forti, ipotesi libertà vigilata dopo il ritorno in Italia

Non c'è ancora una data definitiva ma, come ha spiegato il suo legale newyorkese, Forti potrebbe fare rientro in patria in un paio di mesi. Dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti l'uomo, condannato all'ergastolo per omicidio nel 2000, potrebbe ottenere la libertà condizionale dopo l'estradizione per condotta irreprensibile

Chico Forti, accusato e condannato per omicidio negli Stati Uniti, dopo 24 anni di detenzione in Florida farà ritorno in Italia. Giorgia Meloni, in seguito al viaggio in Usa, ha annunciato il traguardo raggiunto che permetterà all’uomo di finire di scontare la sua pena in patria. Una volta tornato in Italia, Chico Forti potrebbe appellarsi alla norma secondo la quale "dopo 26 anni dall'applicazione dell'ergastolo se il condannato resipiscente ha dimostrato condotta irreprensibile, può ottenere la libertà condizionale". A dirlo è l’avvocato Alexandro Tirelli, consulente della famiglia Forti. Per il legale, "Forti grazie alla libertà condizionale potrebbe uscire dunque dal carcere e cominciare il periodo di cinque anni di libertà vigilata al termine del quale, se non avrà commesso ulteriori reati, potrà ottenere la piena libertà, cioè il fine pena". Non c’è ancora una data definitiva per il rientro in Italia e molto dipenderà dalle tempistiche delle autorità giudiziarie americane. I passaggi sono tanti e lunghi ma Chico Forti, come spiegato dal suo legale newyorkese Joe Tacopina, potrebbe essere trasferito in un paio di mesi.