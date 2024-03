Turista violentata in bagno a Napoli, arrestato gestore pub

La denuncia

Secondo quanto emerge dalla denuncia presentata il giorno dopo le violenze, il titolare del locale è letteralmente saltato addosso alla ragazza, in città per una vacanza, mentre era nella toilette, impedendole di uscire. Nella denuncia la giovane ha anche sottolineato che aveva chiuso la porta. "Improvvisamente era su di me - ha scritto nella denuncia la vittima descrivendo l'orrore che le era capitato - ho visto i suoi pantaloni abbassati... non c'era affatto il mio consenso... non ho prestato il mio consenso".