Cortei pro Palestina, da Milano a Roma ancora in migliaia nelle piazze

Cartelloni su Netanyahu e Giorgia Meloni nella Capitale. Tornano a manifestare gli studenti di Pisa, mentre nel capoluogo lombardo sono previste 5mila persone

Nuova giornata di manifestazioni pro Palestina in varie città italiane. Da Milano a Roma migliaia di cittadini sono scesi in strada con bandiere e cartelloni per chiedere il cessate il fuoco da parte di Israele contro la Striscia di Gaza. Tornano in piazza anche gli studenti di Pisa “per ribadire che quella scorsa manifestazione è stata repressiva”, hanno detto gli organizzatori. Stimate cinquemila persone nel capoluogo lombardo e tremila nella città toscana.

Il corteo pro Palestina a Milano La manifestazione a Milano è partita da piazza San Babila alle 15 e si concluderà davanti alla stazione Centrale. Questo il percorso: corso Venezia, Bastioni, Repubblica, via Vittor Pisani. È prevista la presenza di circa 4-5 mila manifestanti, come già successo nei sabati precedenti.

Il corteo pro Palestina a Roma Nella Capitale è comparso un cartellone con la foto della stretta di mano tra il premier israeliano Benjamin Netanyahu e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, imbrattata con impronte delle mani verniciate di rosso, a significare il "sangue dei palestinesi" che hanno sulla coscienza. L'immagine è stata issata sul camion dei manifestanti che si sono radunati a piazza Vittorio, nel centro di Roma, per il corteo che arriverà a piazzale Tiburtino. Sul posto la polizia. "Palestina libera, stop al genocidio", il grido dei presenti.

Il corteo a Pisa A una settimana dalle cariche della polizia sui manifestanti dei cortei pro Palestina a Pisa e Firenze, gli studenti tornano in piazza. Dopo un'assemblea al Teatro Nuovo, i ragazzi delle scuole superiori si sono ritrovati in corteo in piazza Vittorio Emanuele per attraversare il centro e raggiungere piazza dei Cavalieri, la stessa che fu negata sette giorni fa. "Siamo qua a favore del popolo palestinese" hanno spiegato gli organizzatori. Su indicazione dei legali sono assenti al corteo i dodici manifestanti feriti negli scontri della scorsa settimana. Il corteo è composto da centri sociali, sindacati di base e una folla di studenti. A loro, alle 15.00, si sono uniti un centinaio di tifosi del Pisa.

Il corteo a Trieste Un centinaio di persone ha protestato in piazza Unità d'Italia, a Trieste, davanti alla Prefettura nel tardo pomeriggio di ieri contro le cariche della Polizia contro i ragazzi in corteo a Pisa di alcuni giorni fa. A organizzare la protesta è stato il sindacato studentesco Link, che ha chiesto le dimissioni del ministro Piantedosi, insieme con Anpi, Sinistra Classe Rivoluzione, Giovani comunisti/e Trieste, Extinction Rebellion. Molti dei presenti in piazza hanno invece manifestato a favore della Palestina esibendo bandiere della Palestina e striscioni sui quali c'erano le scritte "Palestina libera" e "Basta sangue a Gaza". Tra i rappresentanti della politica locale era presente il capogruppo di Adesso Trieste in consiglio comunale Riccardo Laterza.