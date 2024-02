Incidente Frecce tricolori, da rilievi nessuna traccia di bird strike

L’impatto dell’aereo con uno stormo di uccelli era l’ipotesi più accreditata ma le indagini sembrano smentirla. Restano ora da valutare le altre piste: il guasto tecnico o l’errore umano. Intanto, per la tragedia in cui è morta una bimba di 5 anni, il pilota del velivolo Oscar Del Do’ resta indagato nell’inchiesta per disastro e omicidio colposo

Non ci sono tracce riconducibili alla presenza di volatili nel motore dell’aereo delle Frecce tricolori che, lo scorso 16 settembre , è precipitato all’aeroporto di Torino Caselle travolgendo un’auto. Nella tragedia ha perso la vita una bambina di 5 anni che, insieme alla sua famiglia, si trovava a bordo della macchina che viaggiava sulla strada provinciale. Dopo l’incidente, l’ipotesi dell’impatto del velivolo con uno stormo di uccelli sembrava la più accreditata ma dagli accertamenti disposti dalla procura di Ivrea, che indaga sull'incidente, non risultano tracce di bird strike. Un’avaria o un errore umano restano quindi le altre ipotesi al vaglio degli inquirenti: nei prossimi giorni i magistrati disporranno ulteriori rilievi per capire se sia sia trattato di guasti tecnici o di errori nella manovra del maggiore Oscar Del Do', unico indagato .

Cosa è successo

Il 16 settembre del 2022 un aereo delle Frecce tricolori, arrivate a Torino per celebrare il centenario della fondazione dell'Aeronautica Militare, si è schiantato al suolo ed è esploso, uccidendo una bambina. Il pilota del mezzo, Oscar Del Do’, è invece riuscito a salvarsi attivando il dispositivo di espulsione dalla cabina un istante prima dell'impatto. L’incidente è accaduto all’aeroporto Caselle, da dove il velivolo stava decollando in direzione di Vercelli, dove era atteso per un airshow. Poco dopo il decollo in formazione con altre quattro Frecce, Del Do’ ha fatto sapere di avere un problema al motore e poco dopo ha perso il controllo del mezzo. Prima dell’impatto, però, il pilota è riuscito a posizionare la direzione dell’aereo in modo che evitasse di colpire le abitazioni. Gli inquirenti hanno subito aperto un fascicolo per disastro e omicidio colposo.