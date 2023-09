Torino, schianto Freccia Tricolore: morta una bambina di 5 anni. FOTO

Un velivolo è precipitato e ha preso fuoco nei pressi dell'aerporto di Torino-Caselle. Coinvolta tutta la famiglia della vittima: il fratello di 9 anni e i genitori si trovano in ospedale per le ustioni riportate. Salvo il pilota, che si è lanciato con il paracadute prima dello schianto. Anche lui è in ospedale. Potrebbe essere stato uno stormo di uccelli a causare l'incidente, ostacolando la fase del decollo del velivolo