Freccia Tricolore si schianta nel Torinese: morta bimba, pilota salvo

Il velivolo è precipitato nei pressi dell'aeroporto di Caselle coinvolgendo un'auto. La pattuglia si stava recando in Piemonte per un'esibizione organizzata per domani nell'ambito delle celebrazioni del centenario dell'aeronautica militare

Un velivolo che compone la pattuglia delle Frecce Tricolori è precipitato nelle vicinanze dell'aeroporto di Caselle. Nello schianto, avvenuto a fondo pista, è rimasta coinvolta un'auto e una bimba di 5 anni è morta. L'incidente ha coinvolto un intero nucleo familiare. Un bimbo di 9 anni è stato portato all'ospedale infantile Regina Margherita, a Torino, per delle ustioni. La mamma e il papà, sempre per delle ustioni, sono stati portati in codice giallo rispettivamente al Cto e al San Giovanni Bosco. Anche il pilota del velivolo, che si è salvato lanciandosi dal paracadute, ha riportato delle ustioni. E' stato portato, in codice giallo, al Giovanni Bosco. Le Frecce Tricolori hanno raggiunto il capoluogo piemontese per partecipare, domani, a un'esibizione organizzata per il centenario dell'aeronautica militare.