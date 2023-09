Frecce Tricolori, il precedente di Ramstein nel 1988 con 70 morti

Il tragico incidente avvenne in Germania, nel corso di un'esibizione acrobatica durante l'Airshow Flugtag nella base Nato. Ci fu una collisione fra i tre Aermacchi MB-339PAN. Mentre gli aerei PONY 1 e 2 precipitarono in fiamme sulla pista, il PONY 10 si abbatté sulla folla causando decine di vittime

La dinamica della tragedia di Ramstein

Durante l'esibizione delle Frecce Tricolori all'Airshow Flugtag, quando la pattuglia acrobatica si apprestava a completare la figura del cardioide ("a forma di cuore"), ci fu una collisione fra i tre Aermacchi MB-339PAN pilotati dal Tenente Colonnello Ivo Nutarelli (PONY 10, Solista), dal Tenente Colonnello Mario Naldini (PONY 1, Capo Formazione) e dal Capitano Giorgio Alessio (PONY 2, 1° Gregario Sinistro). Mentre gli aerei PONY 1 e 2 precipitarono in fiamme sulla pista, il PONY 10 si abbatté sulla folla, causando 70 vittime (tra le quali i tre piloti) e 346 feriti tra gli spettatori. In seguito all’incidente di Ramstein, per tre anni, tutte le esibizioni acrobatiche aeree furono interdette nello spazio aereo tedesco. E la base aerea teatro della tragedia non ha più ospitato manifestazioni aeree.