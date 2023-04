Chi era Alessio Ghersi, il capitano delle Frecce morto a Udine

Chi era Alessio Ghersi

Un uomo con tanti interessi, come dimostra il suo profilo Facebook, la moto, la chitarra e le gite con la famiglia, poi la passione più grande, quella per il volo. Alessio Ghersi era uno dei dieci piloti delle Frecce Tricolori, Pony 5 per la preciszione, ovvero il gregario destro nella Pattuglia acrobatica. Come riporta il Corriere della Sera, dopo le scuole di volo era stato assegnato al 4° stormo di Grosseto, dove era riuscito a consegure la qualifica di pilota a bordo di un Eurofighter, svolgendo anche missioni per la Nato. Quest'anno sarebbe stato per lui il quinto anno consecutivo con le Frecce Tricolori, che in seguito a questo terribile lutto, hanno annullato il tradizionale evento del 1° maggio previsto a Rivolto.