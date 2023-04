Incidente in volo, 2 elicotteri precipitano in Alaska: morti 3 piloti

Incidente mortale per due elicotteri dell’esercito degli Stati Uniti in Alaska. Sono tre i piloti che hanno perso la vita nell’impatto dei due velivoli che sono precipitati durante un volo di addestramento. Per il momento, come riportano i media locali, le cause dell’incidente non sono note. Gli elicotteri coinvolti sono degli AH-64 Apache che provenivano da Fort Wainwright, mentre l'incidente è avvenuto vicino alla località di Healy (402 chilometri a Nord di Anchorage, la principale città dell'Alaska). I soccorritori sono sul posto.