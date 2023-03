Usa, si schiantano due elicotteri militari: si temono nove vittime

La polizia di Stato del Kentucky e la divisione per la gestione delle emergenze sono al lavoro sul luogo dell'incidente

Due elicotteri Black Hawk dell'esercito americano si sono schiantati durante un addestramento nel Kentucky nella notte. Lo riportano i media americani. "Non si conoscono le condizioni dei membri dell'equipaggio in questo momento", ha dichiarato la base dell'esercito FortCampbell in una nota. Da quanto risulta, potrebbero essere nove le persone morte.