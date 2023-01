Australia, scontro tra due elicotteri in volo: 4 morti e 3 feriti

Quattro morti e tre feriti gravi. E' il bilancio dello schianto in volo tra due elicotteri avvenuto lunedì 2 gennaio alle 14 locali (le 5 del mattino in Italia) in Australia. Lo scontro è avvenuto nella regione turistica di Main Beach sulla Gold Coast, nel Sud-Est del Queensland.

Le immagini dello schianto

Dopo l'impatto, i due elicotteri si sono schiantati sulla spiaggia nei pressi del parco Sea World. Le immagini diffuse dal canale della Tv pubblica ABC hanno mostrato i resti dei velivoli, di cui uno quasi intero, su una duna di sabbia a qualche metro dalla riva del mare. Subito dopo l'incidente, un elicottero di soccorso è atterrato e sono intervenute squadre composte da decine di soccorritori, anche su imbarcazioni giunte dal mare.

Aperta un'inchiesta

L'ufficio australiano per la sicurezza nei trasporti ha fatto sapere che verrà aperta un'inchiesta sull'incidente, anche se le prime ipotesi, suggeriscono che un elicottero stesse decollando e l’altro stesse atterrando quando è avvenuto l'impatto, secondo quanto affermato dall' ispettore della polizia del Queensland.