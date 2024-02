Carnevale 2024, cosa fare a Roma: gli eventi da non perdere

Molti gli appuntamenti da non perdere nella Capitale tra feste in maschera, sfilate di carri e spettacoli teatrali

Carnevale al museo

Fino al 13 febbraio c'è la rassegna "Carnevale...a regola d’arte!" nei Musei Civici di Roma. Così ci si può imbattere in misteriosi geroglifici egiziani e in maschere antiche al Museo di scultura antica Giovanni Barracco. O al Museo della Repubblica Romana e memoria garibaldina i più piccoli possono rivivere le vicende e i personaggi del Risorgimento italiano. Invece, al Museo di Casal de’ Pazzi ci sono in programma attività laboratoriali a tema preistorico. Infine, il Museo di Roma a Palazzo Braschi organizza una passeggiata dedicata al Carnevale romano.

Carnevale al Bioparco

Tutti in maschera anche al Bioparco: l'11 febbraio offre biglietti a tariffa speciale. I bambini mascherati fino a 10 anni di età avranno diritto all’ingresso a 10 euro (invece di 14). Dalle 11 alle 15 si potrà partecipare al percorso animato dal titolo "I vestiti degli animali", una visita guidata per comprendere come gli animali riescano a sopravvivere anche grazie ai travestimenti.

Carnevale sul Tevere

Domenica 11 febbraio è in programma il "Carnevale Tiberino". Si tratta di un evento sportivo-ludico-motorio che vede adulti e bambini mascherati percorrere insieme le sponde del Tevere: a piedi, in bicicletta o sul fiume in canoe, sup e gommoni da discesa.