Carnevale 2024, cosa fare a Milano: gli eventi da non perdere

Il Carnevale è una delle festività più attese in Italia e ogni città prepara eventi unici per celebrare questa tradizione coloratissima. Dal Museo del Duomo al Castello Sforzesco: ecco tutti gli appuntamenti

Il Carnevale è una delle festività più attese in Italia, e ogni città prepara eventi unici per celebrare questa tradizione coloratissima. E così fa Milano. ( CARNEVALE A PUTIGNANO - CARNEVALE A IVREA ).

Eventi

Carnevale a corte

Dal 4 febbraio al Museo del Duomo si può partecipare a "Un Carnevale a Corte". Sono laboratori per bambini con cavalieri e principesse.

Clown Festival

Dal 14 al 17 Febbraio "Clown Festival" con artisti circensi: oltre 120 eventi tra circo-teatro, spettacoli e performance in tante piazze e strade delle città, con i migliori artisti del teatro di strada. Non mancherà il PIC, Pronto Intervento Clown, pronto a diffondere un’ondata di felicità tra i passanti.

Parata a Milano

Sabato 17 febbraio, giorno del Carnevale ambrosiano, l’unico in Italia a essere celebrato già in periodo quaresimale, Milano darà vita alla propria parata, con artisti, ballerini e musicanti che si esibiscono in una sfilata colorata.

Carnevale con i mostri

Laboratorio "Carnevale con i Mostri" presso il Castello Sforzesco: i bambini potranno creare la propria maschera.

Ballo della Luna

Al Museo Bagatti Valsecchi, sabato 17 febbraio alle 20.30, è il momento della danza in stile rinascimentale con il Ballo della Luna. Consigliabile noleggiare un abito d’epoca e prenotare la partecipazione alla serata.

Campus di Carnevale

Giovedì 15 e venerdì 16 febbraio Campacavallo offre presso Allegricola una serie di iniziative a contatto con la natura, i cavalli, giochi per i bambini dai 6 ai 13 anni (orario dalle 8.30 alle 16.30) con possibilità di pranzo al sacco e la merenda compresa nel costo.