Carnevale 2024, cosa fare a Ivrea: gli eventi da non perdere

A Ivrea, vicino a Torino, è tutto pronto per il Carnevale . I giorni clou saranno la serata di sabato 10 febbraio con la presentazione della Vezzosa Mugnaia dal balcone del Municipio in piazza di Città (inizio alle 21) e i tre giorni successivi, domenica 11, lunedì 12 e martedì 13 febbraio, nei quali il Corteo Storico e la Battaglia delle Arance animeranno e coinvolgeranno tutta la città di Ivrea in una manifestazione ricca di storia, tradizione, spettacolo, emozioni e grandi ideali. ( I FESTEGGIAMENTI IN ITALIA )

Gli eventi

La Battaglia delle Arance

Durante lo svolgimento degli eventi dello Storico Carnevale sarà impossibile transitare nel centro cittadino visto le strade chiuse e il circuito creato per le sfilate. La Battaglia delle Arance è l'iniziativa più spettacolare e celebre di tutta la manifestazione, con un totale di quattro milioni 285mila arance utilizzate in questa lotta a nove squadre, che simboleggia lo scontro tra il popolo e il feudatario tiranno.

Vezzona Mugnaia

In realtòà, il Carnevale di Ivrea inizia, sabato 10 febbraio, con la presentazione alle 21 della Vezzosa Mugnaia dal balcone del Palazzo Municipale. Quest'ultima è simbolo della festa di Carnevale, emblema di libertà dal 1858. Dopo la presentazione, via al corteo storico, con tanto di fiaccolata, spettacolo di fuochi d'artificio e sfilata degli aranceri.

La disruzione dei fagioli grassi

Domenica 11 febbraio ci sarà la distribuzione dei fagioli grassi: evento alle 9 alle Fagiolate del Castellazzo, San Lorenzo, via Dora Baltea e San Bernardo. Dopo la visita della Mugnaia, alle 14 al via la marcia del Corteo Storico da piazza di città e poi al via la prima battaglia delle arance. Quest'ultimo evento animerà il carnevale fino a martedì 13.

Costo dei biglietti e dove acquistarli

I biglietti per il Carnevale di Ivrea 2024 sono acquistabili online e nelle biglietterie presenti ai sei varchi d'accesso alle città. Gli eventi del Carnevale sono quasi tutti gratuiti, ma per accedere alle iniziative di domenica 11 febbraio, inclusa la Battaglia delle Arance, è necessario comprare un ticket. Accesso gratuito per i residenti di Ivrea. Per gli altri il biglietto costa 15 euro per gli adulti; 10 euro per i ragazzi dai 12 ai 18 anni. Per i bambini sotto i 12 anni l'accesso è gratuito.