Un anno dopo il devastante terremoto che ha colpito Turchia e Siria, come è la situazione? Secondo i dati di Save The Children, dati alla mano, un anno dopo, oltre 761mila persone, tra cui 205mila bambini, sono ancora senza casa e sia in Turchia che in Siria i più piccoli lottano con l’ansia e altri problemi di salute mentale legati al trauma provocato dal sisma. (IL TERREMOTO CHE HA COLPITO TURCHIA E SIRIA)