Agricoltori, un'altra settimana di proteste. Trattori verso Roma

In Veneto oggi è previsto un corteo nel centro di Rovigo. Circa 250 mezzi dalla provincia di Arezzo sono partiti verso la Capitale per un nuovo presidio in zona Nomentana. A Palermo si prepara la "manifestazione di San Valentino". Le ragioni delle mobilitazioni sono sempre le stesse: il costo di materie prime e carburanti aumenta, mentre i prodotti finiscono sul mercato allo stesso prezzo ascolta articolo

Gli agricoltori danno il via a un'altra settimana di proteste, dopo che anche ieri si sono mobilitati dalla Lombardia al Veneto, fino a Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Non si sono registrati gravi problemi al traffico, né incidenti. Nuove mobilitazioni si preparano ancora in Veneto e in Sicilia, ed è confermato l'arrivo degli agricoltori a Roma. Le proteste "continuano in tutta Italia, da Nord a Sud, e - ha detto il leader di Cra Agricoltori traditi, Danilo Calvani - sono previste per quasi tutta la settimana". Quanto alle divisioni interne agli agricoltori, Calvani riconosce la presenza di alcuni gruppi "legati al governo e alla Coldiretti", ma afferma che il fronte della protesta è compatto: "Non siamo divisi". Le ragioni della protesta sono sempre le stesse: il costo di materie prime e carburanti aumenta, mentre i prodotti finiscono sul mercato allo stesso prezzo.

Trattori verso Roma Sono partiti alle 7 i trattori che si trovavano al presidio nei pressi del casello Valdichiana dell'A1, in un terreno vicino a un outlet nel Comune di Foiano della Chiana (Arezzo) da dove, per sette giorni, i manifestanti hanno organizzato blocchi temporanei all'esterno dell'autostrada. Il serpentone di circa 250 trattori - questo il numero dei mezzi dato dagli organizzatori - si è spostato verso la Cassia, via scelta per raggiungere Roma dove si aggregheranno al resto dei trattori provenienti da tutta Italia. Le 17 l'ora prevista per l'arrivo. Il nuovo presidio sarà allestito in zona Nomentana. Inoltre in Veneto oggi è previsto un corteo di trattori nel centro di Rovigo. A Palermo, infine, gli agricoltori si preparano alla "manifestazione di San Valentino", ha detto Cateno De Luca, leader di 'Sud chiama Nord': si preparano ad arrivare con i trattori al centro della città per "battere i pugni" e "chiedere rispetto". leggi anche Trattori, protesta verso Roma. Meloni: “Fondi Pnrr salgono a 8 mld”

Le mobilitazioni di ieri Ieri 500 trattori hanno raggiunto il centro di Pavia, tra clacson, sirene e bandiere tricolori, con gli applausi che hanno prevalso sulle proteste per i disagi alla circolazione. "Contestiamo le politiche agricole dell'Unione Europea, che mettono a rischio l'intero settore primario. Andremo avanti nella protesta", hanno detto gli organizzatori, finché "non saremo ascoltati". A Milano, una decina di agricoltori ha raggiunto Piazza Duomo con una mucca e un vitello, scandendo slogan e suonando fischietti, fra turisti e milanesi incuriositi. Scendendo al Centro, è ancora attivo il presidio a Orte, con rallentamenti al traffico sulle strade interne, ma non sull'autostrada del Sole. Da Orte gli agricoltori hanno rivolto un appello ad Amadeus perché li ospiti al festival di Sanremo: "Così possiamo raccontare a tutti gli spettatori le nostre ragioni, pacifiche ma chiare", hanno detto in collegamento con Agorá Weekend. In Campania, gli agricoltori della Piana del Sele hanno raggiunto Battipaglia e con i trattori hanno protestato davanti allo stadio Pastena. Nel Foggiano, gli agricoltori in presidio permanente a Lucera hanno distribuito gratuitamente di verdura e farina per spiegare alla popolazione le ragioni della protesta. "Resteremo in presidio - hanno detto - finché non otterremo risposte certe e decise da parte dell'Unione europea e delle istituzioni italiane". Qualche momento di tensione nell'Ennese, quando un presidio ha bloccato lo svincolo sulla A19, Palermo-Catania, poi la marcia dei trattori è ripresa e il traffico è tornato alla normalità. leggi anche Pnrr, Schlein a Sky TG24: “Più soldi per agricoltori? Solo propaganda”