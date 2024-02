Protesta dei trattori, migliaia di agricoltori verso Roma

“Ammasseremo i trattori fuori dalla città. Non ci saranno blocchi, ma sicuramente disagi: ci aspettiamo migliaia di adesioni da tutta Italia", ha fatto sapere il leader della protesta degli agricoltori Danilo Calvani. Intanto il governo studia possibili interventi come l'esenzione dall'Irpef ascolta articolo

La protesta dei trattori punta su Roma. "Nei prossimi giorni – ha annunciato il leader della protesta degli agricoltori Danilo Calvani – ammasseremo i trattori fuori dalla città. Non ci saranno blocchi, ma sicuramente disagi: ci aspettiamo migliaia di adesioni da tutta Italia", un anticipo di quanto potrà accadere c'è già stato in questi ultimi giorni con i blocchi e le proteste in tutta Italia.

Le proteste in Italia Da martedì centinaia di agricoltori con una settantina di mezzi protestano alle porte di Milano al casello di Melegnano. Traffico autostradale bloccato per le proteste in Valdichiana così come in Valdisangro. A Cagliari è andata in scena la terza notte di clacson e fumogeni. "Faremo tanti presidi - spiega Calvani a proposito delle proteste in arrivo nella Capitale -. Ho già fatto accordi con le questure. Questo ci viene concesso tranquillamente". Ma i sindacati vanno all'attacco e chiedono di vigilare. approfondimento Trattori, bloccato confine Belgio-Olanda. Calvani: protesteremo a Roma

Le mosse del governo Nel governo si ragiona su possibili interventi. Una ipotesi su cui starebbe lavorando il governo, fa sapere il capogruppo di FdI all'Europarlamento, Carlo Fidanza, è quella di limitare la fine dell'esenzione dall'Irpef per i redditi dominicali e agrari "soltanto a chi ha grandi estensioni". Si ragiona sulla possibilità di un emendamento in questo senso al decreto Milleproroghe in discussione alla Camera. Ma d'altra parte l'esecutivo rivendica quanto già fatto per il settore con l'aumento dei fondi complessivi nella manovra di bilancio. Dalla maggioranza si osserva inoltre come il costo totale dell'esenzione Irpef, 250 milioni, sia molto oneroso per lo Stato rispetto all'effettivo ricasco soprattutto su medie e piccole imprese. Insomma, si procederà solo se verranno effettivamente reperite le risorse necessarie. Intanto al ministero dell'Agricoltura si è riunito il tavolo tecnico sulla Pac con il ministro e le associazioni di categoria. Nuova riunione la prossima settimana. Quando a Roma potrebbero essere già scesi in strada i trattori. approfondimento Trattori, bloccato confine Belgio-Olanda. Proteste anche a Cagliari