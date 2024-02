“La provincia di Teramo rischia di perdere 87 milioni in diversi progetti. Ci hanno messo 10 mesi solo per dire quali erano le modifiche che volevano fare al Piano, questo ha gettato imprenditori, operatori economici e istituzionali nell'incertezza più totale”. Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico giunta in Abruzzo per lanciare la campagna elettorale di Luciano D'Amico, candidato sostenuto da tutte le forze di opposizione, per le prossime regionali