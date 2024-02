Trattori, protesta verso Roma. Meloni: “Fondi Pnrr salgono a 8 mld”

Continuano le manifestazioni degli agricoltori contro le politiche green dell’Europa. I mezzi minacciano di raggiungere la capitale: Danilo Calvani, leader del movimento, ha detto che la prossima settimana Roma sarà teatro di un corteo e che lunedì verrà comunicata la data. Alla vigilia di una nuova settimana di tensione, la premier ha annunciato l’aumento dei fondi del Pnrr per il comparto agricolo ascolta articolo

Non si ferma la protesta degli agricoltori. Le manifestazioni a bordo dei trattori, che vanno avanti anche in altre parti d’Europa, in Italia puntano verso Roma. Intanto, la premier Giorgia Meloni ha annunciato che i fondi del Pnrr per il comparto agricolo passano da cinque a otto miliardi.

Le proteste alle porte di Roma Ieri, quindi, la protesta degli agricoltori è arrivata alle porte della capitale italiana. Oltre cento mezzi agricoli hanno invaso il piazzale davanti al casello autostradale di Orte, in provincia di Viterbo. Si sono registrati momenti di tensione con la polizia quando alcuni dimostranti hanno messo in mezzo alla strada enormi balle di fieno, tentando di bloccare di nuovo il traffico: tentativo sventato da un massiccio cordone di forze dell'ordine. Nelle stesse ore altri gruppi si sono spinti coi loro mezzi fino a Formello, a nord di Roma, e a Valmontone. Le proteste hanno interessato anche altre zone d'Italia: 200 trattori si sono messi in marcia nel Sannio e manifestazioni più o meno numerose si sono registrate a Orvieto, tra Melegnano e Milano, in Abruzzo nella zona del Sangro, nel Casertano e a San Severino Marche. E gli agricoltori non si fermano. Danilo Calvani, leader del movimento, ha assicurato che la prossima settimana la capitale sarà teatro di una manifestazione e che lunedì verrà comunicata la data. "Non ci saranno blocchi, ma sicuramente disagi: ci aspettiamo migliaia di adesioni da tutta Italia. Le politiche green sono devastanti per il settore", ha aggiunto.

I fondi del Pnrr e l'annuncio di Meloni Così, alla vigilia di una nuova settimana di tensione e con la minaccia dei trattori in marcia su Roma, ieri la premier Giorgia Meloni ha annunciato che i fondi del Pnrr per il comparto agricolo passano da cinque a otto miliardi. La presidente del Consiglio anche al Consiglio Europeo, con Bruxelles paralizzata dai veicoli agricoli, aveva sottolineato "come la politica agricola dell'Unione andasse cambiata".