Elezioni regionali, prove di intesa tra Conte e Schlein

The sooner the better" ("Prima è meglio è") ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in occasione della presentazione del libro di Roberto Speranza a palazzo Montecitorio, rispondendo a Lucia Annunziata che chiedeva quando potessero arrivare le intese sulle Regionali

Prove di disgelo tra il leader del M5S Giuseppe Conte e la segretaria Pd Elly Schlein, in occasione della presentazione del libro "Perché guariremo, dai giorni più duri a una nuova idea di salute" di Roberto Speranza a palazzo Montecitorio.

Le parole di Schlein

"Mi auguro - ha detto la segretaria del Pd riferendo alla pandemica- che da quell'esperienza non traiamo solo lezioni per fare opposizioni sulla sanità pubblica. Ma traiamo cose che possiamo fare insieme come opposizioni su scuola, sanità e diritto alla casa. E mi auguro che sia un seme che ci insegna che non è vero che l'alternativa non c'è. Se non c'è, è nostro dovere lavorare giorno per giorno sui temi per costruirla".

"Ci sono delle ferite da ricucire - ha aggiunto. Non faccio che incontrare persone che mi dicono "lavorate per costruire le alternative". Abbiamo visto quanto il centrodestra è diviso, ma in ultima istanza confidano che anche dove si spaccano riescono a ricompattarsi. Dobbiamo costruire pazientemente con metodo e sui temi delle convergenze. Differenze ci sono perché non siamo nello stesso partito, e non sarebbe nemmeno auspicabile. Speriamo di fare iniziative congiunte anche con altri partiti. Noi ci stiamo a un metodo che ci veda lavorare sul merito per costruire convergenze". E alla domanda di Lucia Annunziata che chiedeva quando potessero arrivare le intese sulle Regionali Schlein ha riposto "The sooner the better", "Prima è meglio è".