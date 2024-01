Scuola, al via le iscrizioni 2024/2025: come fare domanda

Da oggi e fino al 10 febbraio sono aperte le iscrizioni per il prossimo anno scolastico per tutte le scuole, mentre per il solo Liceo del Made in Italy le iscrizioni saranno possibili dal 23 gennaio. L'invio della domanda per le prime classi va fatto sulla nuova piattaforma Unica per tutte le scuole tranne che per la scuola dell'infanzia, che rimane cartacea