Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Inizio anno difficile per il Giappone. Una raffica di 21 terremoti ha colpito la costa centro-occidentale del Giappone in poco più di 90 minuti durante il giorno di capodanno, spingendo le autorità a dichiarare un'allerta tsunami e a ordinare alla popolazione di evacuare l'area (FOTO). Il giorno seguente un aereo è andato in fiamme nello scalo di Haneda a Tokyo, dopo la collisione in fase di atterraggio con un aeromobile della Guardia costiera presente sulla pista.

Nel nostro Paese ha fatto scalpore la vicenda che ha coinvolto il deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo: durante i festeggiamenti per l'inizio del nuovo anno, dalla pistola di Pozzolo (regolarmente detenuta) è partito un colpo che ha ferito il genero di un agente della scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, presente alla festa (GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI SUL CASO). Il deputato è indagato per lesioni aggravate, mentre il fatto di cronaca è presto diventato un caso politico sui social network.

Intanto il Governo ha scelto il nuovo coordinatore nazionale per la lotta all’antisemitismo, nominato a seguito delle dimissioni del prefetto Giuseppe Pecoraro "per ragioni personali".

Continua la caccia ai leader di Hamas da parte dello Stato ebraico che attraverso un raid con drone avrebbe eliminato il numero due di Hamas, anello di congiunzione con Hezbollah e Iran, ritenuto ancora più pericoloso del leader Yahya Sinwar, di cui era vice (LE ULTIME NOTIZIE DA GAZA).

Qualche curiosità dalla prima settimana del 2024. Fiocco rosa in casa Giunta-Pellegrini: la mattina del 3 gennaio è nata la figlia della campionessa di nuoto Federica Pellegrini e del marito Matteo Giunta.

Dal mondo dello spettacolo, l'attore premio Oscar Russel Crowe rivela di avere lontane origini italiane: il bis bis nonno della star neozelandese veniva infatti dal Belpaese. Crowe sarebbe da tempo alla ricerca dei suoi antenati tricolore.

Infine, mentre l'attivista svedese per il clima Greta Thunberg festeggiava il compleanno, il suo Paese, la Svezia, ha registrato un'ondata di gelo record, con termperature di molti gradi sotto lo zero.

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24