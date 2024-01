Udine, 31enne ucciso dopo festa di Capodanno: ha un taglio alla gola

Il ritrovamento

L'allarme è scattato attorno alle 8 dopo una richiesta di aiuto per una persona ferita, in una via laterale di viale Palmanova. La vittima è stata soccorsa e portata in ospedale dove è arrivata in condizioni gravissime. Un paio di ore dopo il ricovero, l'uomo è morto per l'aggravarsi delle sue condizioni. Sul posto sono giunte numerose pattuglie dei carabinieri del comando provinciale che stanno tentando di ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e di individuare l'aggressore.