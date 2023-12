Orafo ucciso a bastonate dal figlio, 35enne fermato in Gallura

L'aggressore potrebbe essere stato sotto l'effetto di stupefacenti e avrebbe dato in escandescenze. Assieme ai carabinieri era arrivato sul posto anche il padre che aveva cercato di calmarlo

Omicidio in Sardegna. Un uomo di 35 anni, Michele Fresi, ha ucciso il padre la scorsa notte con un bastone raccolto da terra all'esterno di un locale ad Arzachena, in Gallura. L'episodio è avvenuto intorno all'1:30 in viale Costa Smeralda dove il 35enne stava trascorrendo la serata.