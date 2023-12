Incidente Urbino, lutto cittadino a Fossombrone. Continuano indagini

Il sindaco di Fossombrone Massimo Berloni ha postato sui social un nastro nero e ha annunciato del lutto cittadino in seguito all' incidente avvenuto ieri all’interno della galleria 'Cu gulino', tra Urbino e Fermignano ( FOTO . A scontrarsi sono stati un autobus e un’ambulanza della Croce Rossa, che nell'impatto ha preso fuoco. Nell'incidente sono morti i quattro occupanti del mezzo sanitario: un medico, un'infermiera, un autista soccorritore e un paziente trasportato ( CHI ERANO LE VITTIME )

Lutto cittadino a Fossombrone

"La comunità di Fossombrone ha perso quattro membri importanti ed amati che rimarranno per sempre impressi nelle nostre memorie", ha scritto il primo cittadino, parlando anche a nome dell'amministrazione comunale. Proprio dal Comune in provincia di Pesaro e Urbino è partita ieri l'ambulanza rimasta coinvolta nell'incidente. "Ci sono momenti in cui le parole sono superflue, risultano scontate ed inutili - ha scritto il sindaco Berloni -. Ci sono tragedie che portano con sé un dolore talmente grande da non poter essere definito. Dopo un primo, doveroso, momento in cui ognuno di noi si è chiuso in rispettoso silenzio, vorrei unirmi al cordoglio delle famiglie di Cinzia, Stefano, Sokol e Alberto. Al mio più profondo dispiacere e alla mia sofferenza - ha aggiunto - si uniscono il sindaco di Urbino Maurizio Gambini e il sindaco di Cagli Alberto Alessandri. Un abbraccio sincero e le mie più sentite condoglianze".