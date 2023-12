Incidente Urbino, chi erano le 4 vittime

Il messaggio di cordoglio per le vittime

"Il personale sanitario che lavora in ambulanza rischia la vita ogni giorno e la mette a servizio dei pazienti. Sono eroi silenziosi e quotidiani: quest'oggi tre di loro sono caduti per adempiere al loro dovere", è il commosso messaggio dell'assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini. "Dobbiamo essere grati a tutti coloro che ogni giorno si mettono a servizio della comunità con coraggio ed altruismo”, ha aggiunto. "Siamo profondamente addolorati per la perdita dei nostri operatori in questo tragico incidente. Hanno dedicato la loro vita alla comunità e ai pazienti. Siamo vicini alle famiglie dei nostri colleghi e del paziente che ha perso la vita", è invece il messaggio di cordoglio della Direzione generale dell'Ast di Pesaro-Urbino.