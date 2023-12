Urbino, incidente tra un bus e un’ambulanza della Croce Rossa: 4 morti

È di 4 morti il bilancio dell’incidente avvenuto all’interno della galleria 'Cu gulino', nei pressi della città marchigiana di Urbino, che ha coinvolto un autobus e un’ambulanza della Croce Rossa, che nell'impatto ha preso fuoco. Chiusa la strada statale 73 bis var in entrambe le direzioni e traffico deviato lungo la viabilità adiacente dal km 0,000 al km 3,000. Sul posto le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità in sicurezza e per circoscrivere l'incendio e la nube di fumo che si è sviluppata dopo l'incendio.