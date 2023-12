Incidente sulla superstrada per Malpensa, morto 22enne

Le cause dell'incidente sono al vaglio degli agenti della polizia stradale immediatamente intervenuti insieme ai vigli del fuoco

Tragedia nella notte. Un giovane di 22 anni è morto in un incidente stradale che si è verificato lungo la superstrada 336 per Malpensa avvenuto poco dopo le 2 di questa notte nel tratto che attraversa il territorio di Castano Primo (Milano) tra gli svincoli Buscate Nord e Castano Nord in direzione aeroporto.