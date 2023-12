Incidente a Pisa, auto finisce in un canale: due morti

Due persone, delle quali non sono ancora note le generalità, sono morte in un incidente avvenuto a Pisa. L'auto su cui si trovavano le vittime è finita in un canale ribaltandosi: i due a bordo sono rimasti incastrati tra le lamiere e sono deceduti. Sul posto sono intervenuti per i soccorsi ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri.