Capodanno, il Viminale in allerta per rischio terrorismo

La notte di San Silvestro preoccupa le forze dell'ordine, soprattutto dopo gli episodi terroristici che nelle scorse settimane si sono verificati in Europa. Una circolare inviata ai prefetti chiede quindi di fare particolare attenzione a tutte le situazioni di assembramento e ai luoghi a rischio. Occhio anche agli episodi di criminalità diffusa - come le violenze sessuali in piazza Duomo a Milano di due anni fa - e a possibili blitz degli eco-attivisti