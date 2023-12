Terrorismo, operazione Digos a Brescia: arrestati presunti jihadisti

Le indagini

I due uomini che in questo momento si trovano in custodia cautelare in carcere, erano attenzionati dall’ottobre 2022, quando, sulla base di evidenze d'intelligence e di elementi acquisiti nel corso del monitoraggio del web, gli investigatori hanno avviato approfondimenti nei loro confronti. Entrambi infatti diffondevano contenuti jihadisti con finalità di proselitismo, riconducibili alle organizzazioni terroristiche Jihad Islamica Palestinese, Stato Islamico e Al-Qaeda. I dettagli dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa a cui prenderanno parte il procuratore capo di Brescia e il questore, che si terrà alle ore 11 negli uffici della Questura di Brescia.