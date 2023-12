Attacco Parigi, un morto e 2 feriti: assalitore era già stato schedato

La vittima dell'aggressione è un cittadino tedesco nato nelle Filippine. Colpiti anche la compagna e un uomo che ha tentato di difenderli. L'attentatorre ha gridato Allah Akbar e ha detto di avere agito per i musulmani morti in Afghanistan e Palestina. Indaga l'antiterrorismo

Torna il terrore a Parigi, dove, proprio sotto la Tour Eiffel, è andato in scena un assalto ai turisti nella serata di ieri. A farne le spese sono stati un cittadino tedesco nato nelle Filippine che è stato ucciso e la sua compagna rimasta ferita, a colpi di martello e coltello, così come un uomo che ha tentato di difenderli. Ad agire, un francese nato in Francia ma - a quanto sembra - di origini siriane e schedato S, cioè "a rischio radicalizzazione" e con problemi psichiatrici.

L'arresto dopo l'inseguimento e la rivendicazione

Arrestato dalla polizia che lo ha fermato usando una pistola "taser" dopo un inseguimento, avrebbe detto di "non poterne più dei musulmani che muoiono in Afghanistan e in Palestina", secondo quanto riferito dal ministro dell'Interno, Gérald Darmanin.