Si torna a parlare di sicurezza in Consiglio dei minsitri. Dalle norme contro chi detiene materiale informativo utile alla costruzione di ordigni a quelle contro chi spinge i minori a mendicare, dall'innalzamento delle pene per chi viola i posti di blocco al nuovo articolo del Codice penale che va a punire le rivolte in carcere: ecco cosa sappiamo