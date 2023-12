Capodanno 2024, allerta terrorismo per feste in piazza

Tutti i prefetti d’ Italia vengono invitati a pianificare idonei dispositivi di sicurezza in occasione della notte di Capodanno. "Soprattutto in relazione agli eventi organizzati in luoghi pubblici e presso tutti quei siti ove tradizionalmente, anche in assenza di specifiche iniziative, si registrano con l'approssimarsi della mezzanotte alte concentrazioni di persone" si legge nella circolare inviata dal Dipartimento della Pubblica sicurezza.