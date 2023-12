Germania, allarme terrorismo per le Feste. Controlli a Colonia

Le forze di sicurezza della Germania (ma anche di Austria e Spagna) hanno ricevuto indicazioni secondo cui una cellula terroristica islamista "potrebbe pianificare diversi attacchi in Europa" a Natale o la notte di Capodanno. Come appreso dall'agenzia tedesca Dpa, il gruppo sotto osservazione potrebbe essere legato all'Isis-K, ossia lo Stato islamico della provincia di Khorasan. I bersagli, stando a quanto emerge, potrebbero includere le funzioni religiose di Natale a Colonia, Vienna e Madrid. Già in corso controlli nella Cattedrale della città tedesca. E stando a quanto riporta la Bild, sono stati effettuati alcuni arresti da parte di unità speciali in Germania e a Vienna.

Controlli nella Cattedrale di Colonia

Nella serata di sabato 23 dicembre è partita un'operazione su larga scala presso la Cattedrale di Colonia. La polizia è intervenuta con cani anti-esplosivo per assicurarsi che nella chiesa non siano già stati collocati oggetti pericolosi. A confermare l'attività di controllo è stato il capo della polizia di Colonia, Michael Esser: "Anche se la soffiata si riferisce alla notte di Capodanno, stasera faremo tutto il possibile per garantire la sicurezza dei visitatori della cattedrale durante la vigilia di Natale". Dopo l'intervento dei cani in seguito alla messa serale, la Cattedrale è stata "chiusa a chiave. Domani, 24 dicembre, tutti i visitatori saranno controllati prima di entrare in chiesa".