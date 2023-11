Ragazzi scomparsi a Venezia, dalla cena alla sparizione: cosa sappiamo

Dalla serata di sabato 11 novembre non si hanno più notizie di Giulia Cecchettin e del suo ex ragazzo Filippo Turetta, entrambi ventiduenni, scomparsi dopo aver cenato al McDonald di un centro commerciale di Marghera: dopo essere stati visti probabilmente durante un litigio davanti a casa di lei, i loro telefoni risultano spenti ma l’auto pare essere ancora in movimento, come risulta da alcune segnalazioni