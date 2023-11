Venezia, continuano le ricerche dei due giovani scomparsi da sabato

Continuano le ricerche di Giulia Cecchettin e del suo ex fidanzato Filippo Turetta, i due giovani scomparsi nel nulla dalla tarda serata di sabato 11 novembre. I carabinieri di Venezia si stannno concentrando sulle telecamere di videosorveglianza presenti in strada per ricostruire il percorso della Grande Punto nera a bordo della quale sono di fatto spariti i due ragazzi.

La scomparsa

Entrambi i cellulari dei giovani risultano spenti e l'ultimo whatsapp inviato dalla 22enne è delle 22.44 di sabato alla sorella. Uno scambio di battute, del tutto spensierato, su capi di abbigliamento. Ciò che si sa è che la ragazza aveva lasciato il fidanzato recentemente e che però, dopo aver salutato il padre sabato sera dicendo che sarebbe uscita con gli amici, lo avrebbe incontrato in un centro commerciale per poi salire in macchina con lui, non è chiaro se costretta o volontariamente. Gli stessi genitori del ragazzo, che hanno presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri della stazione di Teolo, in provincia di Padova, avrebbero descritto il figlio come "preoccupato" per la rottura decisa da Giulia. Le ricerche quindi proseguono senza sosta, rese ancora più difficili dall'ipotesi che la macchina abbia proseguito la corsa oltre il Veneto.