Ragazzi scomparsi in Veneto, la foto della Punto nel Trevigiano

È stata diffusa la prima immagine dell’auto di Filippo Turetta, una Grande Punto di colore nero, ripresa dal sistema di controllo delle targhe a Zero Branco nella notte fra sabato e domenica, alle 00.43. Secondo quanto riferito dall’avvocato della famiglia di Giulia Cecchettin, Stefano Tigani, il papà e la sorella della ragazza "hanno la convinzione che Giulia sia trattenuta contro la sua volontà" ascolta articolo

Proseguono le ricerche della 22enne Giulia Cecchettin e dell’ex fidanzato Filippo Turetta, scomparsi da sabato sera dopo essere stati visti insieme al centro commerciale Nave de vero di Marghera, vicino a Mestre. È stata diffusa la prima immagine dell’auto del ragazzo, una Grande Punto di colore nero, ripresa dal sistema di controllo delle targhe a Zero Branco, nel Trevigiano, nella notte fra sabato e domenica, alle 00.43. Secondo quanto riferito dall’avvocato dei Cecchettin, Stefano Tigani, il papà e la sorella della giovane "hanno la convinzione che Giulia sia trattenuta contro la sua volontà, perché mai si sarebbe allontanata da casa di sua iniziativa, senza dire nulla". Anche se non vi sono elementi investigativi a supportare questa tesi, Giulia "non può essere scappata da sola, per una fuga di qualsiasi tipo. È trattenuta contro la sua volontà".

L'auto di Filippo Turetta ripresa dal sistema di controllo delle targhe a Zero Branco, nel Trevigiano, nella notte fra sabato e domenica, alle 00.43 - ©Ansa

Senza esito le ricerche in Val Pusteria Ieri una segnalazione ha portato a cercare l’auto di Filippo - vista con certezza l'ultima volta domenica mattina, alle 9.07, tra Cortina e Dobbiaco - nella zona delle Dolomiti di Sesto, in alta Val Pusteria. Una zona conosciuta da Turetta, appassionato di montagna, che in passato aveva soggiornato nella vicina Val Fiscalina. Anche qui però le ricerche condotte da vigili del fuoco, soccorso alpino e Guardia di finanza non hanno portato a niente, e sono state sospese. leggi anche Ragazzi scomparsi Veneto, ipotesi: lui non voleva che lei si laureasse

Ieri Giulia si sarebbe dovuta laureare Ieri è stata una giornata segnata anche dalla proclamazione delle lauree alle quali doveva partecipare anche Giulia Cecchettin. Doveva essere una delle prime ad essere chiamata nell'aula del Dipartimento di Ingegneria dell'informazione (Dei) di via Gradenigo, a Padova. Al termine della sessione, il presidente della commissione di laurea in Ingegneria biomedica, Stefano Tomasin, ha dedicato "un pensiero particolare a Giulia, scomparsa da alcuni giorni e che avrebbe dovuto oggi sostenere l'esame finale. La comunità dei docenti e del personale del Dipartimento si unisce a quella degli studenti, nell'augurio di avere presto lei tra i nostri neolaureati, e di vedere anche Filippo raggiungere questo traguardo". Intanto, nella villetta dei Cecchettin, a Vigonovo, Elena, la sorella di Giulia, aveva comunque appeso alla cancellata tre nastri rossi, simbolo della festa che non si è potuta svolgere. leggi anche Ragazzi scomparsi, il padre di Giulia: Filippo mettiti mano sul cuore