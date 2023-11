Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, gli indizi sui ragazzi scomparsi

Sesto giorno di ricerche per Filippo Turetta e Giulia Cecchettin. Oggi, 17 novembre, il ragazzo è stato iscritto nel registro degli indagati per tentato omicidio. È emerso un video in cui lo si vedrebbe picchiare l'ex fidanzata e poi caricarla sulla sua auto, una Punto nera. Nella zona industriale di Vigonovo sono stati ritrovati capelli e macchie di sangue sull'asfalto