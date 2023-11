Ragazzi scomparsi in Veneto, proseguono le ricerche con l'elicottero

Si indaga senza sosta per capire cosa sia successo a Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due ex fidanzati 22enni spariti nel nulla, da sabato scorso, a bordo della Fiat Grande Punto nera di lui. Proseguono nella zona tra Vigonovo e Treviso le ricerche con l'elicottero. Nelle scorse ore, un groviglio di segnalazioni, talvolta fasulle, ha fatto spostare le indagini prima nel Veneziano, tra Vigonovo, dove vive la famiglia di Giulia, e poi Fossò, dove nella zona industriale, in un'ora (le 23) prossima a quella della sparizione, sarebbero state trovate repertate alcune vaste macchie, forse di sangue o comunque di materiale biologico. Ma niente che abbia permesso di rintracciare i due ragazzi, per i quali i genitori di entrambi ieri - 14 novembre - hanno lanciato un appello davanti alle telecamere delle tv: "Ragazzi contattateci o tornate a casa".