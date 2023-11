Taxi, richiamo Antitrust su licenze. Cosa prevede la riforma

Il Decreto Asset, approvato alcuni mesi fa, cambia l’assegnazione delle licenze e dà la possibilità di indire gare rapide per il rilascio del 20% di licenze in più rispetto al passato. Ogni comune potrà rilasciare licenze provvisorie in base alle necessità. L’Antitrust ha richiamato Roma, Milano e Napoli: “Adeguare il numero delle licenze alla domanda, troppe attese”. Il ministro: “Non ci sono più scuse, domani circolare ai sindaci, con nuove norme bastano 30 giorni”