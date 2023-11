Visite fiscali, il Tar: illegittime differenze tra pubblico e privato

I giudici amministrativi hanno annullato il decreto Madia-Poletti che disciplina le fasce orarie di reperibilità e le modalità delle visite di controllo ai dipendenti pubblici che si assentano dal lavoro per malattia. “Un evento come la malattia non può essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito”, spiega la sentenza