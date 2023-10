Chi è Virginia Sanjust, l'ex volto Rai condannata per tentato furto

L’ex annunciatrice e conduttrice Rai è stata condannata a una pena di 2 mesi e 20 giorni di prigione dopo essere stata bloccata dai carabinieri durante un tentativo di furto da una Smart parcheggiata a Roma. “Vivo in strada, ho difficoltà a trovare un modo per vivere, non ho soldi, non ho niente”, ha dichiarato in Aula. Volto televisivo all’inizio del Millennio, ha fatto parlare di sé anche per una presunta relazione con Silvio Berlusconi