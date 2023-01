I fatti

Figlia del barone Giovanni Sanjust di Teulada, erede di una famiglia dell’aristocrazia sarda, e dell’attrice Antonella Interlenghi, nonché nipote, da parte di madre, di altri due divi del grande schermo, Franco Interlenghi e Antonella Lualdi, Virginia Sanjust di Teulada avrebbe più volte stalkerizzato la nonna con richieste sempre più insistenti di denaro tra il maggio del 2019 e l’aprile del 2020 tanto da costringere l’anziana a denunciarla. In preda alla furia, la nipote avrebbe distrutto mobili e suppellettili, “sradicato le lampade, staccando i quadri dalle pareti e danneggiandoli, infrangendo vetri”. Per il gip "il profilo di pericolosità sociale psichiatrica" della Sanjust di Teulada era compatibile con un ricovero in una struttura ad hoc.